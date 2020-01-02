«Нафтогаз» назвал лицемерием критику Порошенко из-за газового контракта с РФ

Киев, 2 января. Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал лицемерием критику экс-президента Украины Петра Порошенко из-за подписанного Москвой и Киевом газового контракта.

Топ-менеджер подчеркнул, что критика должна быть объективной. Он заявил Порошенко, что критиковать нужно тех, кто допустил строительство «Турецкого потока» и «Северного потока — 2», кто не сделал Украину независимой от импорта газа и не внедрил европейские нормы в полной мере.

«Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя и качественно не сделал анбандлинг, кто в полной мере не внедрил европейские правила, кто в достаточной мере не привлек международных партнеров и кто не обеспечил современный уровень управления», — написал Витренко в Facebook.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза», критика действующей власти от оппозиции — «это нормально», но прежде чем озвучить свое недовольство, следует «спросить у тех, кто разбирается в предмете».

Ранее Порошенко заявил, что заключенный с Россией газовый контракт не является для Украины победой. По его мнению, это «либо некомпетентность, либо что-то хуже».

Напомним, Россия и Украина подписали вечером 30 декабря ряд документов по продолжению транзита российского газа через украинскую территорию. Соглашение по транзиту рассчитано на пять лет. В первый год планируется прокачать 65 млрд кубометров газа, а в следующие четыре — по 40 млрд кубометров.