Российская сборная по хоккею вышла в полуфинал молодежного ЧМ, обыграв команду Швейцарии

Тршинец, 2 января. Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира и вышла в полуфинал первенства.

В игре отличились Дмитрий Воронков, которому удалось оформить дубль (он забил голы на 22-й и 39-минутах), и Александр Хованов, поразивший ворота соперника на 35-й минуте. У швейцарцев шайба на счету Гаэтана Жобена, забившего в ворота Ярослава Аскарова на 28-й минуте.

За время матча российская команда дважды реализовала большинство, до этого на турнире национальной сборной РФ удалось трижды воспользоваться численным преимуществом, все три раза это произошло в игре с немцами.

Следующий соперник команды Валерия Брагина определится позже. По итогам предварительного этапа российские хоккеисты заняли третье место в группе В, набрав шесть очков в четырех матчах. Впереди оказались сборные США (восемь очков) и Канады (девять очков).

Швейцарцы с девятью очками стали вторыми в группе А, уступив лишь сборной Швеции, которая заработала 11 очков.

Встреча со швейцарцами прошла в Чехии на стадионе «Верк-Арена» в присутствии 3158 зрителей. Сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 18 раз, из них 15 побед одержала российская команда.

По новому регламенту турнира сборная России не сможет пересечься с командой Канады в полуфинале, в случае если та пройдет команду из Словакии: полуфиналисты будут распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй — с третьим.