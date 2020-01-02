Подписчиков ужаснул вид колен Дане Борисовой

Москва, 2 января. Интернет-пользователи «набросились» на телеведущую Дану Борисову из-за ее коленок, но звезда не оставила такой выпад хейтеров без внимания.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она позирует в бежевом топе и яркой короткой юбке. Увидев оголенные ноги 43-летней ведущей, пользователи социальной сети не могли воздержаться от колких замечаний.

«Да, надо теперь коленями заняться», — написала kudelina90.

«Коленки как у моей бабки», — ужаснулся dimka_stop74.

«Дана, сделай пластику коленей», — посоветовала loktionova3503.

«Красотка, но ноги — колени плачевные. Зачем так демонстрировать недостатки!?» — написала natalia.fen.

Некоторые юзеры, наоборот, поддержали Борисову и заявили, что она прекрасно выглядит.

«Не слушай, Дана, красивые ножки, а кому не нравится — пусть не смотрят», — отметила svetlanaafanasenkov.

Чуть позже в микроблоге знаменитости появился новый пост, в котором звезда не постеснялась высказаться о недоброжелателях.

«Еще раз с Новым годом вас, мои любимые подписчики, привет и вам, о, хейтеры, недовольные моими коленками, кроссовками и дрожащими руками», — ответила на критику звезда.

Ранее Дана Борисова в ответ на обвинения хейтеров, которые предположили, что она вновь употребляет наркотики, показала результаты теста. В сфотографированном документе указано, что наркотических и психотропных веществ не было обнаружено.