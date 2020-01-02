Турецкий депутат отказался голосовать за отправку военных в Ливию

Анкара, 2 января. Турецкий депутат Чихангир Ислам отказался участвовать в заседании парламента, на котором будет обсуждаться вопрос об отправке войск в Ливию.

«Я не пойду на заседание и не буду голосовать», — написал он в Twitter.

В декабре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил отправку военных в Ливию якобы для нормализации ситуации. Позже стало известно, что парламент Турции обсудит вопрос о вводе своих войск на территорию североафриканской страны в первые дни января.

Анкара активно сотрудничает с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — им поставляют оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Турецкая сторона обеспечивает переброску террористов из группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 (организации запрещены в России) через Тунис.

Египет отправил запрос в Лигу арабских государств (ЛАГ) о проведении экстренного заседания для обсуждения ситуации в Ливии и заявил об угрозе стабильности в регионе. Во вторник стало известно, что члены ЛАГ приняли резолюцию призывающая отказаться от любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.