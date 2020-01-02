Донбасс сегодня: тяжелые минометы бьют по Донецку, ВСУ понесли огромные потери в Новый год

Донбасс, 2 января. Украинские войска продолжили обстрелы Донецка и окрестностей в новом году. В ЛНР украинские силовики готовят провокации «под камеры» киевских СМИ. ВСУ понесли серьезные потери в новогоднюю ночь. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики. Несмотря на мирную риторику политического руководства Украины, по данным Совместного центра контроля и координации прекращения огня, зафиксировано четыре обстрела. Все они произошли на Донецком направлении. ВСУ применили тяжелые 120-мм минометы и противотанковые гранатометы. Под огнем оказались пригороды Донецка — населенные пункты Александровка и Еленовка, а также район донецкого аэропорта.

Украинские СМИ задействованы для провокаций ВСУ в Донбассе

В Луганской Народной Республике последние двое суток обстрелы не фиксируются. Но, несмотря на тишину, командованием Народной милиции ЛНР получена информация о подготовке вооруженных провокаций украинскими силовиками в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Данные разведки луганчан свидетельствуют о том, что командиру указанного соединения Геннадию Шаповалову «сверху» поставлена задача спровоцировать защитников республики на ответные обстрелы путем нанесения ударов по позициям Народной милиции «под камеры». Для фиксации постановочных обстрелов в расположение подразделений бригады уже прибыли съемочные группы украинского телеканала «1+1».

ВСУ «отпраздновали» Новый год большими потерями

Серьезные потери понесли передовые подразделения украинской армии в новогоднюю ночь, сообщают в управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на разведданные. Суммарно потери составили 11 военнослужащих, из которых пятеро — безвозвратные. Один силовик простился с жизнью по своей воле, остальные же ранения и гибель военнослужащих произошли по причинам неосторожного обращения с вооружением и боеприпасами.

В УНМ ДНР уточнили, что «салютование» в честь наступившего Нового года с использованием штатного вооружения унесло жизни бойцов 10-й и 128-й горно-штурмовых, 28-й и 56-й механизированных бригадах ВСУ.

В 92-й отдельной механизированной бригаде после поднятия всех подразделений по учебной тревоге с целью установления порядка военным грузовиком раздавлен один военнослужащий, который в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь. Как оказалось, водитель автомобиля был пьян и не заметил сослуживца.