Пользователи раскритиковали резко изменившуюся от пластики внешность Успенской

Москва, 2 января. Новогоднее видеопоздравление звезды русского шансона Любови Успенской в Instagram вызвало критику со стороны подписчиков, которых шокировало изменившееся от пластических операций лицо певицы.

Успенская опубликовала в соцсети видеоролик, в котором с коллегой по песенному цеху Наргиз Закировой поздравила всех с Новым годом.

«Счастье праздновать Новый год с такими талантливыми и любимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом», — подписала публикацию артистка.

Мнения пользователей по поводу видеозаписи разделились. Одни с радостью приняли поздравление исполнительницы и в ответ в комментариях написали ей собственные пожелания, а другие отчитали певицу за чрезмерную любовь к пластике и уколам «красоты».

«Успенская в «хлам» пьяная. Лицо так натянула, что глаз и открыть не может. Еще и эту лысую бабку где-то нашла…» — написала shukangela.

«Перебор с пластикой», — указала superlaika.

«Кошмар…» — прокомментировала viktorovna2809.

«Ужас… Сатанисты в друзьях… Отписываюсь», — заявила arina_mir8.

«Какой ужас», — отметила martinovichraia.

Некоторые решили, что певицы по случаю праздника перебрали со спиртными напитками.

«Два алконавта… Они нашли друг друга…» — заметила svetlayaosa.

«Дааа, Любаня перебрала! Едва на ногах стоит…» — констатировала eleniz7777.

Заметное вмешательство во внешность у Успенской и раньше вызывало возмущение и удивление со стороны поклонников. В декабре 60-летняя звезда дала интервью журналисту Дмитрию Гордону. Больше всего зрители программы были поражены «натянутой» внешностью певицы и ее неумением грамотно выстраивать речь.