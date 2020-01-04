Сирийская армия обнаружила сеть туннелей террористов на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 4 января. Сирийская правительственная армия обнаружила огромную сеть туннелей и траншей, которые простираются на десятки километров, связывая несколько населенных пунктов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Местный источник отметил, что во время прочесывания деревень Аль-Рафа, Таль-эш-Шейх, Умм-Джалал в юго-восточной части Идлиба сирийские военные обнаружили сети туннелей, траншей и укреплений, которые простираются на десятки километров. Они были вырыты террористическими группировками для обеспечения передвижения боевиков и защиты от ударов правительственной армии.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник указал, что в туннелях пряталась банда террористов, которые использовали его в качестве плацдарма для нападений на пункты сирийской правительственной армии и безопасные районы республики.

Стоит отметить, что сирийская правительственная армия при поддержке российского союзника продолжает военную операцию по восстановлению контроля над провинцией Идлиб, базируясь сразу в двух направлениях в южном регионе.

Это далеко не первый случай, когда военные Сирийской арабской армии (САА) находят остатки оружия и боеприпасов террористических группировок. Такие события происходят практически каждый день. В данный момент подразделения армии Дамаска продолжают прочесывать освобожденные города и населенные пункты для того чтобы обеспечить безопасности мирным жителям, живущим в этой провинции.

Ранее сообщалось, что сирийские власти обнаружили тайник с боеприпасами и оружием джихадистов в южном регионе, часть из них была израильского и американского производства. Как стало известно, все боеприпасы были надежно спрятаны в подвалах и схронах, расположенных на территории освобожденного Идлиба.