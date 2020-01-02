Политолог Дудчак назвал отговоркой слова о неготовности Киева к прямым поставкам газа

Киев, 2 января. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлением о неготовности Киева к прямым поставкам газа из России пытается «пустить пыль в глаза», заявил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Эксперт заявил, что объяснить причины отказа от прямых поставок газа из России на Украину сложно. Хотя, по его словам, все рассчитывали на возобновление прямых поставок голубого топлива и на снижение цен на газ для конечного потребителя.

«Ради чего отказываться от прямых поставок, объяснить сложно. Никаких нарушений правил Третьего энергетического пакета нет», — сказал Дудчак в беседе с RT.

По мнению политолога, высказывание Кулебы — всего лишь отговорка и попытка «пустить пыль в глаза».

Ранее Кулеба заявил, что Украина еще «не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России. При этом он указал, что Киев не может запретить компаниям покупать газ у «Газпрома», но российская корпорация будет играть на Украине «исключительно по европейским правилам и нормам».

Напомним, Украина и Россия смогли заключить соглашение по газу, рассчитанное на пять лет. Поставки голубого топлива через Украину продолжаются. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.