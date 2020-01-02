Украинский генерал Забродский назвал главные антидостижения страны за 2019 год

Киев, 2 января. Внешнеполитических побед у Украины на протяжении 2019 года не было, но примеров недальновидных и катастрофических шагов накопилась масса. Об этом заявил украинский генерал, депутат партии «Европейская солидарность» Михаил Забродский.

Среди главных антидостижений государства он вспомнил возвращение Киеву катеров, которые удерживались Россией после провокации в Керченском проливе.

Депутат отметил, что на Украине это событие было встречено позитивно и воспринималось как поражение Москвы, вынужденной согласиться на передачу судов. Однако, по его мнению, на деле не означало победы Киева.

«Никто не говорит, что корабли были возвращены в качестве вещественного доказательства и возвращены не государству, согласно приговору военно-морского трибунала, а как на сохранение, как вещественное доказательство по делу нарушения границы и так далее. Во-первых, это унизительно, во-вторых, полностью переворачивает отношение ко всему тому, что произошло», — возмутился Забродский.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что вместе с судами в страну вернулись моряки, но заметил, что членам морских экипажей пришлось многократно являться на допросы и объяснять, «почему они по приказу нарушили границу РФ».

«В этом плане, к сожалению, побед нет, а примеров того, как недальновидные шаги, неаккуратные действия на внешнеполитической арене могут привести очень быстро даже к катастрофе, к сожалению, на протяжении 2019 года масса», — добавил парламентарий.

Инцидент в Керченском проливе с последующим задержанием украинских судов, о передаче которых говорил Забродский, произошел 25 ноября 2018 года. Два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив ее государственную границу. При этом суда выполняли опасные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования российских пограничников. В итоге корабли и члены их экипажей были задержаны.

Стоит отметить, что после получения судов осенью киевские власти оценили их техническое состояние как весьма неудовлетворительное, заявив, что с них сняли не только оборудование, но и розетки и унитазы. В Киеве решили, что Россия должна компенсировать ущерб за суда в размере 2,3 миллиона долларов.