Баранец сравнил США с «пьяным хулиганом» за попытку срыва учений России, Ирана и Китая

США и их союзники пытались сорвать военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане, сообщил командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади. Такие «грубые и невежественные» шаги Вашингтона могут привести к новой мировой войне, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

По словам Ханзади, военно-морские силы России, Ирана и Китая провели совместные четырехдневные учения на севере Индийского океана под кодовым названием «Пояс морской безопасности». В это время Пентагон предпринял неудачную попытку сорвать военные маневры трех государств.

«Во время совместных военно-морских учений Ирана, России и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, целью которого было сорвать процесс совместных морских маневров с нашими двумя союзниками», — указал командующий ВМС армии Ирана.

Он подчеркнул, что при помощи «отвлекающих действий» эти планы Вашингтона удалось расстроить.

В своем официальном заявлении Госдепартамент США заявил, что Россия и Китай должны не проводить морские учения с Ираном, а вводить санкции против Тегерана.

«Не время правительствам проводить какие-либо военные учения с этим режимом. Мы думаем, что сейчас время вводить санкции против иранского руководства за нарушение прав человека», — говорится в сообщении Госдепа.

Как объяснил Виктор Баранец, эти военно-морские учения являются достаточно серьезным месседжем «разнузданной» военной политике США, которую необходимо успокоить. Эксперт сравнил США с «пьяным хулиганом».

«Они [США] выбросили на помойку все дипломатические и военно-политические приличия и ведут себя, как пьяный хулиган в кабаке, — рассказал Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей. — Учения трех стран были придуманы для того, чтобы попытаться немного пролить холодной водички на разгоряченные американские мозги. Они показывают военно-политическую солидарность между Россией, Китаем и Ираном, с которыми американцам уже не придется шутить, как в Сирии».

Кроме того, военный эксперт заметил, что до сих пор Пентагон и Белый дом не вели себя так «нагло и самонадеянно», как при президенте Дональде Трампе.

«Американцы диктуют России с кем торговать оружием, а с кем — нет. США говорят России, где можно прокладывать газопровод, а где — нет. В конце концов они начинают нам диктовать, с кем мы можем проводить военные учения, а с кем — нет. Такая политика Вашингтона может привести к новой мировой войне. От грубых и невежественных шагов в экономической войне американцы перешли к конкретным действиям, а именно — к давлению на те страны, которые готовы сотрудничать с Россией. К тому же за экономической войной Америка подбирается к военному давлению на Россию. Пока это на уровне слова, но нельзя исключать, что могут произойти очень серьезные военные столкновения в Сирии или Иране», — сообщил собеседник ФАН.

Проводя такие учения, Россия показывает США очень тесные союзнические отношения с Китаем и Ираном, утверждает Баранец.

«Помимо этого, за военно-морскими силами этих стран стоят достаточно серьезные армии. Вооруженные силы Ирана – это не мальчик для битья, а Китай не любит, когда ему указывают с кем проводить учения. Такие вражеские заявления со стороны США ни к чему хорошему не приведут», — добавил военный эксперт.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявлял, что учения «трех великих сил» неприемлемы для США и Великобритании, а также других стран Персидского залива. По его словам, учения России, Китая и Ирана заставили США нервничать.

Напомним, совместные учения ВМС Ирана, РФ и КНР под названием «Пояс морской безопасности» проходили с 27 по 30 декабря. Поводом для маневров стало стремление Вашингтона создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном, а также ряд инцидентов в Персидском и Оманском заливах и соединяющем их Ормузском проливе, обостривших обстановку в регионе. ВМС Ирана заявили о намерении проводить подобные учения ежегодно, отметив при этом, что маневры не означают создания коалиции трех государств.