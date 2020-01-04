Сирийская армия ответила артиллерийским ударом на атаки боевиков в Идлибе

Дамаск, 4 января. Сирийская правительственная армия нанесла артиллерийские удары по местам распределения террористических группировок в окрестностях Идлиба. Это произошло после того, как боевики атаковали несколько деревень и городов в окрестностях Хамы и Идлиба, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийский военный источник сообщил, что террористы, базирующиеся в районах Майдан Газаль и Маар-Махтат, обстреляли ракетными снарядами освобожденные населенные пункты в долине Аль-Габ и город Хан-Шейхун на севере провинции Хама.

В результате один офицер погиб, еще ряд сирийских военных получили серьезные ранения. Кроме того, джихадистам удалось нанести значительный ущерб частному имуществу в населенных пунктах Джурин, Айн-Слеймо, Асиля и Аль-Махруса.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Источник подчеркнул, что «подразделения сирийской правительственной армии, действовавшие в этом районе, незамедлительно отреагировали на источники огня, обстреляв штаб-квартиру и центры сбора террористов, ликвидировав большинство из них, а также уничтожив три ракетные установки, принадлежащие незаконным вооруженным группировкам.

Стоит отметить, что сирийская армия продолжает антитеррористическую операцию в районе провинции Идлиб. САА идет сразу по нескольким направлениям, таким образом зачищая все больше и больше районов, оккупированных террористическими группировками. В данный момент у сирийской армии есть все шансы на успешное завершение операции и полное освобождение провинции.

Ранее сообщалось, что САА взяла под контроль сирийские деревни Самаки, Тель-Хатра и Хирбет-Навафа после нанесения поражения банде боевиков, скрывающихся в этих районах. Сирийская армия ликвидировала и тяжело ранила большую часть террористов, уничтожить их оружие, некоторым боевикам удалось сбежать в Маарет-ан-Нуман.