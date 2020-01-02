Соловьев ответил «Дождю», что не обращает внимания на лай

Москва, 2 января. Телеканал «Дождь» пытается привлечь к себе внимание любым способом, заявил журналист Владимир Соловьев, комментируя высказанное в его адрес оскорбление.

Ранее в эфире выпуска Fake News на «Дожде» Соловьева назвали посмешищем из-за высказываний, которые звучат в его программах на телевидении и радио. Ведущий также привел в пример несколько выступлений комиков, в которых они высмеяли Соловьева.

Журналист телеканала «Россия-1» признался, что привык к подобным выходкам и сейчас просто игнорирует их.

«Я не обращаю внимания на лай», — сказал Соловьев.

Он также пояснил, что «Дождь» всяческим образом пытается привлечь к себе внимание. Соловьев напомнил, что журналистов телеканала в этом году не пригласили на пресс-конференцию премьер-министра России Дмитрия Медведева, хотя раньше их всегда звали.

«Сейчас они пытаются хоть за что-то зацепиться», — повторил Соловьев в беседе с URA.RU.

Ранее Владимир Соловьев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, как «Новая газета» публиковала против него заказные материалы. По его словам, когда-то издание разместило информацию о том, как московские власти выделили ему квартиру по столичным ценам. Тогда Соловьев уличил «Новую» в том, что она подает информацию необъективно.