Глава НОЦБД Канаев рассказал, почему уменьшится количество подделок полисов ОСАГО

В России разрешили при проверке документов сотрудниками ГИБДД показывать электронный полис ОСАГО (е-ОСАГО) вместо бумажного. Это упрощение будет не только удобно для российских автовладельцев, но и сократит количество поддельных страховых полисов, считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД при проверках.

Согласно изменениям ПДД, водители могут при проверках предъявить полис ОСАГО не только на бумажном носителе, но и в электронном формате. До этого владельцам e-ОСАГО необходимо было обязательно иметь при себе бумажную копию электронного полиса.

Кроме того, полицейский сможет проверить подлинность договора обязательного страхования через автоматизированную систему.

По словам Сергея Канаева, такое нововведение в ПДД однозначно будет удобно для водителей и через один-два года е-ОСАГО начнет приобретать популярность у россиян.

«Ранее сотрудники ГИБДД требовали распечатать этот же электронный полис, — пояснил Канаев в интервью Федеральному агентству новостей. — Человек оформлял е-ОСАГО, а толку от этого никакого нет, потому что ему приходилось распечатывать электронную версию. Сейчас все упростили, что несомненно является плюсом».

Автоэксперт убежден, что как минимум 10% водителей перейдут на электронные полисы ОСАГО.

«Об этом говорят наши собственные опросы, которые проводились через различные соцсети. Эти результаты мы отправляли правительству. Страховщики тоже этому содействовали, потому что они отлично понимали, что электронная версия может развиваться. Но пока люди ее не попробуют — это нереально», — отметил собеседник ФАН.

К тому же количество поддельных документов не увеличится, а, скорее, даже уменьшится, так как уже работает совместная электронная база ГИБДД и страховых компаний по фиксации наличия полиса у водителя. При этом автолюбителям не нужно надеяться на отсутствие возможности у экипажа ДПС проверить подлинность документа из-за отсутствия Интернета.

«Будет ли у сотрудника Интернет – это уже не вопрос подделки, а частного случая. Подделывать полис и надеется, что у сотрудника ГИБДД не будет доступа к Интернету, – это несерьезно. Это все равно, что едешь пьяный и думаешь, что ГИБДД тебя не остановит. Поэтому никакого отношения к увеличению подделок это не имеет», — добавил Канаев.

Напомним, с 1 января 2020 года вступают в силу изменения в правилах, в том числе касающиеся выплат по ОСАГО, парковки в жилых зонах, регистрации и снятия с учета автомобилей, а также транспортного налога для многодетных семей.

Также Сергей Канаев оценил законопроект о новых выплатах ОСАГО в России. По его словам, главное сейчас — не допустить сильных перекосов цен на страховки в ту или иную сторону, где самую главную роль должно сыграть государство.