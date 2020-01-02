Асад грозит смертной казнью сирийским боевикам ПНС Ливии

Правительство в Дамаске намерено принять законопроект о наказаниях для граждан Сирии, принимающих участие в боевых действиях на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Поездка в Триполи может обернуться для боевиков-сирийцев пожизненным заключением или смертной казнью.

Как сообщают источники издания Arabi Today, уже в ближайшее время президент Сирии Башар Асад может подписать этот указ. Правительство Сирии очень обеспокоено ростом активности так называемого «ливийского экспресса» и переброской в Ливию боевиков из протурецких формирований в Сирии, отмечает издание.

В Дамаске еще не определились с уголовными сроками для боевиков, которые отправятся в Ливию. Источники сообщают, что сирийских боевиков могут ждать пожизненное заключение, а также конфискация имущества их семей. Боевикам, которые будут уличены в связях с террористическими группировками, грозит смертная казнь.

Напомним, ранее «ливийский экспресс» доставил в Триполи несколько сотен завербованных в Сирии членов протурецких вооруженных формирований. Для переброски боевиков были использованы авиалайнеры коммерческих ливийских и турецких авиакомпаний. Помощь в переброске оказал известный ливийский террорист Абдель Хаким Бельхадж из группировки «Джаамат аль-Исламия аль-Мукатила би-Либья» («Ливийская исламская боевая группа»), связанный с «Аль-Каидой»1 (международная террористическая сеть запрещена в РФ), который владеет авиалиниями в Триполи.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, сделанные прибывшими в Триполи боевиками «Свободной сирийской армии». Немедленно по прибытии их бросили против Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, которая наступает на Триполи с юга.

Alleged video of TFSA rebels in Tripoli after being sent there by Turkey #Libya pic.twitter.com/NW38qOUkEl — Intel Air & Sea (@air_intel) December 28, 2019

В общей сложности Турция планирует отправить в Ливию не менее восьми тысяч боевиков. Как сообщили источники Middle East Eye, завербованные воевать за ПНС сирийские боевики получили по 300 долларов в день подписания контрактов. В Ливии их зарплаты составят 2000 долларов в месяц.

При этом в Ливии на стороне ПНС сражается большое количество боевиков группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) и «Братьев-мусульман» (запрещены в РФ), которые активно действуют в составе вооруженных формирований ПНС и даже проникли в административные органы в Триполи. Таким образом, многие из сирийских боевиков неизбежно будут вовлечены в сотрудничество с джихадистами и заработают себе высшую меру наказания.

Сегодня в парламенте Турции должно состояться голосование по планам вмешательства в Ливии. Предполагается, что законодатели одобрят план и выдадут правительству страны годовой мандат на размещение турецких войск в Ливии.

Ранее ПНС Ливии официально обратилось к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой ввести войска. Действия Турции, с учетом подписанного недавно нелегитимным правительством Файеза Сарраджа соглашения о разграничении морских границ, вызвали крайне неодобрительную реакцию как в арабском мире, так и в Евросоюзе. Анкаре грозят также санкциями внутри НАТО.

Напомним, Федеральное агентство новостей еще весной прошлого года получило сведения о переброске Турцией боевиков из Сирии в Ливию. В дальнейшем ФАН подробно разобрал поддержку Анкарой террористов ПНС, указав на огромные поставки вооружения, бронетехники и боевиков, а также участие военных специалистов из Турции и Катара на стороне Триполи.

Правительство Башара Асада опасается, что действия Турции по переброске боевиков приведут к распространению и усилению террористического подполья в исламском мире. После крушения ПНС Ливии сирийские боевики вернутся на родину и продолжат воевать против Дамаска с новым вооружением и боевым опытом. Жесткие меры со стороны Дамаска должны препятствовать расползанию террористической угрозы по Ближнему Востоку и Северной Африке.

1 Организация запрещена на территории РФ.