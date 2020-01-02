Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более миллиона раз на YouTube

Москва, 2 января. Новогодняя серия мультсериала «Возвращение в Простоквашино» набрала более миллиона просмотров на YouTube. Праздничный эпизод посвящен корпоративу в деревне.

Новогодняя серия стала 25-й по счету. Она была опубликована на YouTube-канале «Союзмультфильма» 30 декабря. С этого момента мультфильм посмотрели более 1,2 миллиона раз.

Ранее сообщалось, что режиссером новогоднего выпуска стала Софья Кравцова — лауреат суздальского анимационного фестиваля. В серии зрители также могут услышать песню «Кто там?», которую исполняют няня Маргарита Егоровна вместе с Галчонком.