Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более миллиона раз на YouTube

492
0 Оставить комментарий

Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более миллиона раз на YouTube

Москва, 2 января. Новогодняя серия мультсериала «Возвращение в Простоквашино» набрала более миллиона просмотров на YouTube. Праздничный эпизод посвящен корпоративу в деревне.

Новогодняя серия стала 25-й по счету. Она была опубликована на YouTube-канале «Союзмультфильма» 30 декабря. С этого момента мультфильм посмотрели более 1,2 миллиона раз. 

Ранее сообщалось, что режиссером новогоднего выпуска стала Софья Кравцова — лауреат суздальского анимационного фестиваля. В серии зрители также могут услышать песню «Кто там?», которую исполняют няня Маргарита Егоровна вместе с Галчонком. 

Новости партнеров

Источник: YouTube-канал «Союзмультфильм»
Новости партнеров