Стремление скрыть статус иноагента в 2019 году стоило «Мемориалу» 4 млн рублей

Итогом 2019 года для признанной иноагентом правозащитной организации «Мемориал» стало выгораживание своих сотрудников-педофилов и штрафы на сумму почти четыре миллиона рублей.

Наступление Нового года позволяет подвести итоги уходящего. В 2019 году правозащитная организация «Мемориал» часто попадала в новостную сводку и заработала крайне сомнительную репутацию. Признанная иностранным агентом организация систематически нарушает закон, не маркируя свои материалы соответствующим образом. Ведь по закону маркировка иноагента должна быть как на сайте, так и на публикациях. «Мемориал» намеренно избегает освещения данного статуса, что 30 декабря привело к назначению судом очередного штрафа.

Штрафы «Мемориала» за 2019 год

По решению Тверского районного суда Москвы «Мемориал» был оштрафован на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Общая сумма штрафов по ч. 2 ст. 19.34 КоАП, наложенных на правозащитный центр «Мемориал», «Международный Мемориал» и их должностных лиц, составила 3,9 миллиона рублей, сообщается на сайте организации. В 2019 году «Мемориал» был подвержен штрафным санкциям 20 раз, что наглядно показывает четкие намерения руководства. Стоит отметить, что в 2020 году суду предстоит рассмотреть еще как минимум восемь протоколов, которые Роскомнадзор выписал на «мемориальские» организации за отсутствие маркировки.

При этом представители «Мемориала» не скрывают, что намеренно нарушают закон, не маркируя свои публикации. По мнению юриста организации Тамиллы Имановой, статус иноагента — унизительный. Руководство «Мемориала» оправдывалось, признавая, что организация действительно финансируется зарубежными НКО, однако деньги направляются на защиту россиян.

«Мемориал» выгораживает своих сотрудников-педофилов

При этом мотивация для отказа маркировать публикации вполне понятна — «Мемориал» стал неким пристанищем для преступников, которые прикрываются правозащитной деятельностью. Организация не хочет публично показывать, что защита своих сотрудников, совершивших особо тяжкие преступления, происходит на зарубежные средства. Речь идет о нескольких представителях «Мемориала», которые в 2019 году были фигурантами уголовных дел.

Глава карельского отделения Юрий Дмитриев фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь, создавая на компьютере коллекцию запрещенных материалов. Его коллега по офису Сергей Колтырин и вовсе был осужден на девять лет тюремного заключения за половое сношение с 13-летним мальчиком. В преступную хронику попал и глава чеченского отделения Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотических средств.

«Мемориал» намеренно выгораживает данных преступников, называя их политзаключенными. Существующая на деньги западных НКО организация, в которой руководящие должности занимают педофилы и наркодельцы, не может вызвать поддержки со стороны населения. Именно поэтому «Мемориал» так старательно избегает маркировки иноагента.

Жалобы представителей организации на большое количество штрафов не обоснованы и имеют целью выставить «Мемориал» жертвой, для которой подобный статус унизителен. Очевидно, что систематическое нарушение российских законов в 2019 году и череда скандалов, в которых организация выгораживала своих сотрудников-педофилов, надолго запомнятся общественности.

Напомним, в 2019 году не только «Мемориал», как признанная иноагентом организация, становилась центром информационного внимания. Особый интерес был прикован к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального, который получил аналогичный статус. Несмотря на вступившее в силу решение суда, ФБК систематически отказывается маркировать свои материалы. В связи с этим редакция ФАН призвала компетентные органы разобраться в ситуации и принять меры. В частности, запросы с требованием проверки соблюдения закона сотрудниками ФБК были направлены в министерство юстиции, Роскомнадзор и Росфинмониторинг.