Президент Египта направил послание о ситуации в Ливии главе Африканской комиссии

Каир, 2 января. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправляет послание о ситуации в Ливии Африканской комиссии, пишет Afrigate.

Послание египетского лидера должен передать заместитель министра иностранных дел страны Хамди Санад Ляуза, который направился в Республику Конго. Послание по ливийскому кризису адресовано президенту Республики Конго и председателю Африканской комиссии по Ливии.

После госпереворота в Ливии в 2011 году в стране начался кризис. В Триполи было создано подконтрольное Западу Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое связано с террористами. Весной этого года командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о планах освободить Триполи от боевиков.

Большая часть страны находится под контролем ЛНА, более того, Хафтар активно поддерживает население, в том числе захваченного ПНС Ливии Триполи.