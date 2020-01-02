Гагарина считает своего воспитанника победителем «Голоса»

Москва, 2 января. Популярная певица и наставник проекта «Голос» Полина Гагарина назвала своего победителя шоу. По ее мнению, это Ив Набиев.

Накануне прошел финал музыкального шоу на Первом канале, в котором за победу в конкурсе боролись четыре сильнейших исполнителя. Победу в восьмом сезоне проекта одержал певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков, который представлял команду продюсера Константина Меладзе.

Гагарина на своей странице в Instagram призналась, что для нее победителем «Голоса» является Набиев.

«Мой победитель Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления!» — написала 32-летняя артистка, добавив фото со своим «воспитанником».

Исполнительница назвала Набиева настоящим артистом, ярким, многогранным и харизматичным. Она надеется, что «Голос» станет для него «трамплином в большую артистическую жизнь».

Гагарина также поблагодарила за работу в проекте свою команду, которая воплощала самые смелые задумки певицы на проекте.

Ив Набиев занял на «Голосе» третье место, уступив Антону Токареву и Аксеру Бербекову.

Ранее музыкальный продюсер Константин Меладзе заявил, что считает певца Сергея Шнурова лучшим наставником «Голоса». Музыкант был удивлен, услышав такие слова от коллеги, поскольку Меладзе не раз критиковал артиста за работу с участниками музыкального шоу.