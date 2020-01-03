Сирийский завод вернулся к работе после атаки террористов — видео ФАН

Дамаск, 3 января. Все подразделения нефтеперерабатывающего завода в сирийском Хомсе вернулись к работе после завершения ремонта повреждений, вызванных террористической атакой. Нападение произошло около недели назад.

На месте происшествия удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр нефти Сирии Али Ганем осмотрел завод после проведения масштабных ремонтных работ, затем встретился с техниками и сотрудниками завода, а также ознакомился с работой всех подразделений.

Ганем высоко оценил классификацию ремонтников хомского завода. По его словам, их высокие навыки и умения способствовали быстрому устранению ущерба после пожара, вспыхнувшего в результате террористической атаки. Ганем также отметил, что в настоящее время нефтеперерабатывающий завод производит 600 тонн бензина в день в дополнение к производству природного газа (бутана).

Нефтеперерабатывающий завод, на который была осуществлена атака, находится на юге центрального региона в Аль-Фарклюсе, всего в пятидесяти километрах от сирийского города Хомс, этот завод считается одним из самых важных в сирийской республике.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод атаковали незаконные вооруженные группировки. Кроме того, атаке подверглась станция «Ар-Райян». В итоге боевиками удалось серьезно повредить производственное оборудование. Есть информация, что все атаки осуществлялись с помощью беспилотных летательных аппаратов, которыми дистанционно управляли джихадисты.

По словам министра нефти САР, команда пожарных прибыла на место происшествия в первые же минуты. К счастью, огонь был быстро локализован. Известно, что ответственность за нападение на предприятие взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»1.

Многочисленные атаки на заводы связаны с желанием боевиков вернуть их под свое непосредственное влияние. Как правило, сирийским властям удается отбить свои законные территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.