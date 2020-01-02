Волочкова показала «зеленый холодильник»

Москва, 2 января. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам, из чего состоит ее рацион. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видеозапись, в которой продемонстрировала содержимое своего холодильника.

Судя по опубликованным кадрам, артистка не балует себя вредной пищей даже на отдыхе.

«Вечно зеленый холодильник во всех краях света (…) Загружаешь холодильник салатными листьями, яйцами, оливковым маслом и соевым соусом — и жизнь удалась. Только мужчинам тяжеловато с таким рационом. Зато все худеют. С Новым годом!» — написала Волочкова в описании к видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 31 Дек 2019 в 9:12 PST

Ранее Анастасия Волочкова рассказывала, что намерена провести Новый год в Таиланде. Артистка опубликовала фотографии, на которых позирует в южной стране в шубе. Наряд балерины вызвал живой интерес у сотрудников авиакомпании, а также встречающей стороны. Все они сделали снимки с Волочковой на память.

Кроме того, балерина уже опубликовала свежие снимки в едва наступившем 2020 году. На первой январской публикации артистка запечатлена в «фирменном» шпагате. Скандальный блогер Лена Миро, в свою очередь, раскритиковала Волочкову за фото и заявила, что «вечные шпагаты» балерины являются показателем ее плохого вкуса.