Сирия новости 2 января 16.30: рейд курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре, контратака боевиков в Идлибе разбита

Сирия, 2 января. Рейд курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. На востоке Идлиба сирийская армия отразила контратаку боевиков «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели очередной этап работ по разминированию в Дамаске, в Идлибе отразили попытку контрнаступления у Ат-Таха.

Армия Турции и союзные силы: совместно с ВКС РФ провели разведывательный вылет в Хасаке в районе Дербасии.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: заявила о новом этапе контрнаступления на позиции сирийской армии на северо-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: совместно с силами международной коалиции провели рейд с обысками в домах мирных жителей в Шхиле на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Как сообщает новостное агентство SANA, в районе Аль-Кабун города Дамаск инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели очередной этап работ по разминированию и уничтожению боеприпасов джихадистов «Джебхат ан-Нусры»1, которые были брошены в городе и его окрестностях при отступлении. В первой половине дня район был исследован саперами, экипированными металлоискателями. Все собранные взрывчатые припасы будут подорваны позднее за городской чертой на военном полигоне САА.

Дамаск был освобожден от радикальных исламистских бандформирований весной 2018 года, однако горожане до сих пор сообщают саперам о новых тайниках с боеприпасами, так как джихадисты использовали для хранения взрывчатки подвалы жилых домов и административных зданий.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, в городе Шхиль провели рейд боевики «Демократических сил Сирии» (SDF). От рядовых обысков местных жителей сегодняшняя операция отличилась тем, что к рейду присоединились силы международной коалиции – патруль курдских боевиков сопровождала ВВС США. После серии обысков в домах жителей, боевиками были задержаны несколько мирных жителей. Источник отмечает, что рейд был совершен после того как в городе Абу-Хамам террористы ИГИЛ1 подорвали два автомобиля напротив здания штаб-квартиры SDF, в результате чего пострадало девять мирных жителей.

Провинция Идлиб

В районе поселка Ан-Наджия и у деревни Мараназ произошло боестолкновение отрядов сирийской армии с группой боевиков «Тахрир аш-Шам». Военнослужащие открыли огонь по опорным пунктам джихадистов из противотанковых ракетных установок, как передает агентство Halab Today.

Подразделение сирийской армии также отразило атаку боевиков на поселок Ат-Тах на юго-востоке провинции, о чем сообщает Telegram-канала «Вестник Дамаска».

Боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили о начале широкомасштабной операции вооруженной оппозиции против сирийской армии на востоке провинции. Как сообщает агентство Ufuq Media Center, стороны обменялись ударами у города Кафр-Увейд, сирийская армия ударила по местам скопления радикалов из артиллерийских орудий, вынудив их отступить к начальным позициям.

Провинция Хасака

В Хасаке отмечаются разведывательные вылеты авиации ВКС РФ и ВС Турции в районе города Дербасия, как передает Сирийская обсерватория по правам человека.

Местные источники агентства Alk Habour сообщило о том, что самоназванная администрация «Демократических сил», повысила ля жителей оккупированного ими города Хасака цены на бензин на 20 процентов. Отметим, что весной курдская администрация уже спровоцировала острый топливный кризис на востоке страны в зоне своей оккупации, повышая цену на бензин и нефть, в то время как их американские союзники из сил международной коалиции ежемесячно получали и получают около девяносто миллионов долларов с незаконной нефтедобычи в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.