Дочь Гузеевой показала возлюбленного

Москва, 2 января. Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой показала подписчикам своего молодого человека. Ольга Бухарова встречается с веб-дизайнером по имени Алексей.

Наследница Гузеевой родилась в браке актрисы с бизнесменом Игорем Бухаровым. Она является поздним и очень желанным ребенком пары. В настоящее время 19-летняя девушка, как и ее брат Георгий Толордава от актера Кахи Толордавы, живет отдельно от родителей и устраивает личную жизнь.

Фото с возлюбленным Бухарова опубликовала в своем Instagram. На снимке молодой человек кажется старше нее.

«Amantes sunt amentes (мы как кола и ментос)», — подписала пост девушка.

Вероятно, она имела в виду, что отношения пары наполнены эмоциями и страстью, поскольку когда мятная конфета попадет в газированный напиток, начинается бурление.

Никаких дополнительных подробностей о возлюбленном дочь актрисы не раскрыла и не отметила аккаунт Алексея в соцсети.

Портал «Дни.ру» сообщает, что отношения молодых людей можно назвать серьезными. Влюбленные живут вместе уже несколько месяцев, пока оба сосредоточены на карьере. Девушка рассказывала, что долго присматривалась к Алексею, но полюбила его с первого взгляда.

Ранее Гузеева поделилась с подписчикам в соцсетях, что проводит новогодние праздники в одиночестве, поскольку сын и дочь выросли и разъехались. Телеведущая рассказала, что пыталась создать себе новогоднее настроение, но не смогла. Она также показала свою «несчастную» новогоднюю ель, которую получила в подарок много лет назад.