Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу «Голос»

Москва, 2 января. Музыкальный продюсер Константин Меладзе назвал певца Сергея Шнурова, известного как Шнур, лучшим наставником восьмого сезона музыкального шоу «Голос».

Подводя итоги сезона, Меладзе поздравил всех с Новым годом и выразил восхищение работой наставников, в том числе солиста «Ленинграда».

«Учиться никогда не поздно. Я очень многому у них (других наставников. — Прим. ФАН) научился, а предыдущий номер доказал, что Серега — лучший наставник», — сказал 56-летний композитор.

Слова Меладзе удивили Шнурова, поскольку до этого продюсер критиковал музыканта за его работу с участниками музыкального проекта.

Тем не менее по итогам зрительского голосования лучшим наставником из членов жюри стал именно Шнур.

«Как говорят в десанте: «Кто, если не я», — сказал 46-летний артист со сцены, получив награду.

Напомним, победителем восьмого сезона «Голоса» стал исполнитель из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков, его наставником был Константин Меладзе. В финальном выпуске он исполнил песни Can’t Help Falling in Love и «Карточный домик».

В финале с Бербековым за победу в телевизионно-музыкальном конкурсе боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев. Участник команды Меладзе получил 66,1% зрительских голосов, напомнила «Газета.ру».