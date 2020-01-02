Автоэксперт Хайцеэр прокомментировал поправки в ПДД о проверках на дорогах

Москва, 2 января. Вступившие в силу поправки в правила дорожного движения упростят жизнь российским автомобилистам. С таким мнением выступил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Ранее в России вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах. Корректировки норм позволяют автомобилистам предоставлять сотрудникам ГИБДД для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. Ян Хайцеэр считает, что нововведения облегчат жизнь автомобилистам.

"Потому что это нормально, что по электронной базе данных можно проверить все данные и не возить массу ненужных документов, тем более в сегодняшний цифровой век — бумажные носители», — сказал автоэксперт в комментарии RT.

При этом, отметил он, в стране есть удаленные места, где наблюдаются проблемы со связью. Хайцеэр указал, что пока остается открытым вопросом — как будет проходить проверка данных в таких регионах, если у водителя при проверке не будет с собой бумажного носителя.

Напомним, согласно вступившим в силу изменениям в ПДД, сотрудник полиции может проверить факт заключения договора обязательного страхования в автоматизированной системе.