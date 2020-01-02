Генпрокуратура Украины прекратила существование из-за неудовлетворительной работы

Киев, 2 января. Генеральная прокуратура Украины официально прекратила существование в связи с неудовлетворительной работой, на смену ей пришел офис генпрокурора. Об этом сказано на сайте надзорного ведомства.

В конце 2019 года в стране завершился первый этап реформы органов прокуратуры, в рамках которого была ликвидирована прежняя структура и образована новая.

Сообщается, что украинские власти приняли решение провести преобразования, чтобы повысить уровень доверия к ведомству, который опустился до самого низкого показателя среди всех госорганов.

«Общественное доверие к органам прокуратуры было одним из самых низких среди всех органов государственной власти», — говорится на сайте.

Опросы социологов, проведенные осенью, показали, что ведомству не доверяют более 70% украинцев.

Среди главных проблем существовавшей структуры граждане выделили политизированность и раздробленность на сферы влияния. Также украинцы заявили, что вместо установления верховенства права орган только обострял потребность справедливости в обществе .

«Результаты работы генеральной прокуратуры Украины не соответствовали общественным ожиданиям, практически не было уголовных преследований высокопоставленных лиц, не было прогресса в расследовании резонансных дел, зато в обществе появилось ощущение безнаказанности», — сообщили в пресс-службе.

Реформа проводилась с октября по декабрь 2019 года. Конкурсные отборы, как сообщает офис генпрокурора, предполагали не просто прием на работу «лучших и честных прокуроров, но, прежде всего, людей с другими ценностями и принципами», которые обладают высокими профессиональными качествами и ориентированы «на решение проблем страны, а не на обслуживание собственных или иных частных интересов».

В Киеве рассчитывают, что обновленная структура лишится коррупционных рисков и бюрократического формализма.