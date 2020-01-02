Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января

Киев, 2 января. Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания Минских соглашений перенесен на 24 января, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.

Как пишет издание, допрос экс-лидера должен был состояться в четверг, но его перенесли.

«Допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о госизмене во время подписания Минских соглашений, который должен был состояться сегодня, 2 января, перенесли на 24 января», — говорится в сообщении.

В издании уточнили, что по другим делам, в которых фигурирует Порошенко, назначены допросы на 9, 16 и 23 января. В Государственном бюро расследований Украины расследуют 15 дел, в которых фигурирует бывший президент.

Статья о государственной измене предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от десяти до 15 лет.

Ранее на Украине стал действовать закон об отмене депутатской неприкосновенности. Для Порошенко это означает, что в случае неявки на допрос его могут доставить принудительно.

Ранее два украинских телеканала «Пятый» и «Прямой» показали новогоднее поздравление Порошенко. Многие пользователи социальных сетей высмеяли стремление экс-главы государства повторить сугубо президентский ритуал.