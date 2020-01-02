Эрдоган заявил о новой волне беженцев в Турцию из сирийского Идлиба

Анкара, 2 января. Новая волна беженцев из сирийского Идлиба направляется к границе Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, к турецкой границе направляются «не менее 200–250 тысяч человек».

«Мы пытаемся предотвратить это с помощью определенных мер, но это сложная работа, потому что мы имеем дело с людьми», — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

Президент Турции также подверг критике страны Запада, где принимают меры в отношении протестующих. По словам Эрдогана, «западные города превратились в тюрьмы под открытым небом». При этом он заявил, что в будущем Запад столкнется с «большими бедствиями», так как «там есть большое количество наркоторговцев, сотрудничающих с террористическими группировками».

Ранее стало известно, что на фоне наступления Сирийской арабской армии свыше 264 тысяч человек намерены покинуть провинцию Идлиб, при этом вместе с мирными жителями из региона стремятся бежать тысячи боевиков.

В то же время появились новые свидетельства, что Турция перебрасывает джихадистов из Сирии в Ливию для помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Например, сообщалось, что полевые командиры группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»1) бежали вместе со своими людьми из Сирии в Турцию для последующей переброски на север Африки.

Это не первые сведения о переброске боевиков из Сирии в Ливию. Летом 2019 года сирийской армии удалось без боя взять Хан-Шейхун и запереть боевиков в «латаминском котле». Тогда террористы бежали в Турцию через пограничные переходы «Атма» и «Баб аль-Хава». Федеральное агентство новостей нашло доказательства переброски джихадистов из Сирии: выяснилось, что через порты Мерсина и Стамбула боевиков отправляли в Мисурату и Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.