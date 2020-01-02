Крымский диетолог рассказала, как не поправиться на новогодних каникулах

Севастополь, 2 января. Крымский диетолог Елена Семкина рассказала, как не поправиться за новогодние каникулы. По ее словам, перед едой надо выпивать стакан воды.

Организм человека не в состоянии переработать за один раз большое количество жиров. Все то, что было съедено больше меры, откладывается в виде лишнего веса.

Семкина напомнила, что у 55% россиян есть лишний вес, более 22% страдают от ожирения. Диетолог призвала не отказываться от калорийных салатов. Например, в оливье колбасу можно заменить курицу, а картофель просто убрать.

В майонезе тоже нет никакой пользы, поэтому лучше использовать смесь йогурта и две чайные ложки лимонного сока. Проверенный способ удержаться от переедания — выпить стакан воды перед приемом пищи, пишет ForPost.

Специалист отмечает, что ради фигуры нельзя отказываться от блюд с рыбой и белым мясом, просто нужно соблюдать меру. А вот красное мясо она посоветовала исключить из меню на новогодних праздниках.

Овощные салаты, фрукты и зелень, некоторые продукты без термической обработки помогут вам утолить голод и не поправиться, добавила Семкина.

Ранее эксперты назвали самые эффективные способы борьбы с похмельным синдромом. Они считают, что поможет холодный душ и чай с мятой.

Также хорошо помогает смесь томатного сока, перца, растительного масла и сырого яйца. Но специалисты рекомендуют при плохом самочувствии обратиться к врачам.