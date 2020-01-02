Украинский политолог Карасев назвал 2020 год решающим для Киева

Киев, 2 января. Украинский политолог Вадим Карасев назвал 2020-й для Украины годом протрезвления. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NewsOne.

По мнению эксперта, именно 2020 год станет решающим для украинского государства, в том числе для решения вопросов с Донбассом, НАТО и Европейским союзом.

Карасев напомнил о существовании пятого пункта Вашингтонского договора, суть которого в том, что в случае нападения на одну из стран альянса, атака воспринимается как нападение на весь блок, и НАТО должна отражать агрессию.

«Им даже это выгодно: если есть конфликт — не надо принимать страны в НАТО. Если их принять, то надо их защищать от конфликтов или войны. Это хорошая «отмазка», поэтому я говорю, что Украина никогда не попадет в НАТО», — объяснил политолог.

Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО» не прошло мимо украинского эксперта. Он объяснил, почему глава Франции так охарактеризовал нынешнее состояние в альянсе. По его словам, все дело в том, что у стран — членов НАТО разные взгляды, и существует кризис миссии альянса.

«[Йенс] Столтенберг (генеральный секретарь НАТО. — Прим. ФАН) начал говорить, что опять есть угрозы из России на Прибалтику – это не России, это месседж Макрону, — указал эксперт. — Потому что [он опасается], если Макрон скажет, зачем нам НАТО — давайте тут создавать европейскую какую-то структуру. А что НАТО скажет? А что, у нас нет врага? А так – всегда есть враг в России или на Украине, или в Донбассе, или в Прибалтике, или в Турции».

Карасев, напомнил, что в конституции прописано о намерении Украины вступить в НАТО, и задался вопросом: «А куда мы вступаем?»