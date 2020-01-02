Экономист Колташов объяснил постоянное недовольство Киева газовыми соглашениями

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом» по транзиту российского газа через Украину. Позиция Коболева объясняется тем, что какие бы уступки не сделала Россия в газовом вопросе, этого всегда будет мало, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Существенным условием для продолжения транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. В связи с этим для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.

Однако, как считает Коболев, украинские законы, которые влияют на регуляцию рынка природного газа, не соответствуют европейским. «Газпром», в свою очередь, зная о подобных рисках, не был готов их брать, пояснил он. Поэтому эти риски пришлось взять «Нафтогазу», который выступил буфером между российской компанией и Украиной.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — указал Коболев.

Василий Колташов обращает внимание, что Украину «вообще ничего не может удовлетворить» в газовых соглашениях с Россией, потому что у украинской стороны всегда была предварительная позиция «недовольства» предложениями из «Газпрома».

«С одной стороны, «Газпром» изначально заявил, что он готов на скидки в размере 25 процентов. На тот момент еще не было ясности по поводу признания Россией результатов Стокгольмского арбитража. Но тот факт, что «Газпром» анонсировал скидку, – это было изначальной позицией. Единственное, что было неприемлемо для Москвы, – это заключение соглашений с новыми украинскими структурами, — сообщил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей. — С другой стороны, политика Украины и особенно «Нафтогаза» заключалась в том, что какие бы уступки не сделала Россия в данном вопросе, этого всегда будет мало. Даже если бы в результате соглашения «Газпром» перешел бы в собственность «Нафтогаза», то сейчас мы услышали бы плачь, жалобы и возмущения на предмет того, что какое-либо месторождение не додали».

По словам эксперта, предварительная позиция украинской стороны в переговорах всегда заключалась «в упреках и обидах» на Россию вне зависимости от реальных выгод соглашения.

«А нынешнее соглашение для Украины является очень выгодным. Кроме того, когда российский президент на пресс-конференции говорил, что не очень понятно, почему решение Стокгольмского арбитража было принято в пользу Украины, выяснилось, что оно обосновывается бедностью страны. Но это не основа для судебного решения, что эти бедные, а эти нет. Тем не менее «Газпром» признал решение суда, но Украину это никак не может удовлетворить. Какую бы скидку на газ не дала Россия, все равно будет недостаточная скидка. Тут могут вспомнить голодомор и вообще что угодно, прилепив к газовому вопросу. Причем это не только предварительная позиция «Нафтогаза», а часть национальной идеи украинского государства. А их национальная идея – у нас все плохо и во всем виновата Россия», — добавил эксперт.

Напомним, 30 декабря 2019 года между Москвой и Киевом было заключено соглашение о транзите российского газа через территорию Украины на 2020 год. 1 января компания «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) начала работу в соответствии с новыми российско-украинскими соглашениями и уже стала переправлять газ в Европу. По условиям документа, срок действия контакта составляет пять лет.