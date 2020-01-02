Вице-премьер Украины Кулеба заявил о неготовности Киева к прямым поставкам газа

Киев, 2 января. Украина еще не готова к возвращению к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По словам украинского чиновника, его главная цель — основанная на нормах Евросоюза работа газового рынка Украины. По его словам, нигде в правилах Европейского союза не прописано, «что ты доложен покупать газ у определенной страны».

«Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам», — сказал Кулеба.

Он считает, что Украина не может запретить компаниям покупать газ у российской корпорации «Газпром», но холдинг будет играть на Украине «исключительно по европейским правилам и нормам».

В конце прошлого года стало известно, что Россия и Украина подписали все соглашения по газовому вопросу, который не удавалось решить на протяжении нескольких месяцев. Согласно документам, с 1 января 2020 года продолжается транзит российского газа через украинскую территорию.

Россия и Украина подписали соглашение сроком на пять лет о транзите голубого топлива через украинскую территорию. Минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в период с 2021 по 2024 годы.