Истощенного туриста выловили из радонового источника в Забайкалье

Улан-Удэ, 2 января. Истощенного туриста нашли в Забайкальском национальм парке, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Мужчина не мог выбраться из горячего радонового источника. Члены байкальского поисково-спасательного отряда только со второй попытки смогли достать пострадавшего из «ванны».

Житель Свердловской области долгое время провел без пищи и связи с внешним миром. Его завернули в несколько спальных мешков и передали в руки врачей, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что турист из Оренбургской области во время отдыха утонул в Таиланде.