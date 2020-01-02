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Истощенного туриста выловили из радонового источника в Забайкалье

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Истощенного туриста выловили из радонового источника в Забайкалье

Улан-Удэ, 2 января. Истощенного туриста нашли в Забайкальском национальм парке, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Мужчина не мог выбраться из горячего радонового источника. Члены байкальского поисково-спасательного отряда только со второй попытки смогли достать пострадавшего из «ванны».

Житель Свердловской области долгое время провел без пищи и связи с внешним миром. Его завернули в несколько спальных мешков и передали в руки врачей, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что турист из Оренбургской области во время отдыха утонул в Таиланде.

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