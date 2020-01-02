Роспотребнадзор попросил не доедать хранившиеся более суток салаты

Москва, 2 января. Специалисты Роспотребнадзора посоветовали не оставлять на следующий день определенные блюда, приготовленные к встрече Нового года, чтобы избежать пищевых отравлений.

«Не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов после приготовления салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре», — цитирует сообщение ведомства «Газета Кемерова».

В список запрещенного к доеданию также попали блины с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы и рыбы, омлеты, картофельное пюре, соусы, отварные макароны и морсы.

По словам специалистов, эти виды продуктов являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе вызывающей кишечные инфекционные заболевания и пищевые отравления. Если перечисленные блюда остались, то перед употреблением их нужно термически обработать.

Эксперты объяснили, что салаты без заправки можно хранить в холодильнике не более 18 часов, салаты из вареных овощей — не более 12, а салаты, содержащие майонез, яйца и сырые и консервированные овощи, — не более шести часов.

Ранее в ведомстве дали рекомендации по правильному хранению новогодних салатов. Специалисты обратили внимание на температуру хранения, а также отметили, что безопаснее всего добавлять заправку непосредственно перед подачей и сразу убирать их в холодильник по окончании застолья.

Кроме того, в Роспортебнадзоре напомнили, как правильно пить спиртное, чтобы минимизировать вред организму, и рассказали, почему на горячительных напитках лучше не экономить.