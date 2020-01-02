Туристы предпочитали в 2019 году отдых в Турции и России

Москва, 2 января. Туристы чаще всего летали по путевкам на курорты Турции и России, сообщает «Туту.ру».

Специалисты сервиса путешествий проанализировали все купленные путевки с датами отдыха с 1 января по 31 декабря 2019 года и сравнили результаты с таким же периодом позапрошлого года.

Более 60% всех проданных путевок — это туры в Турцию или на российские курорты. При этом доля пассажиров, которые отдохнули на турецких курортах, увеличилась с 29,7% до 34,5%.

Тройка самых популярных направлений — Турция, Россия и Тунис. Год назад на третьем месте был Таиланд. Большая часть туров по России — Сочи, Крым, Анапа.

Если смотреть на десятку самых популярных направлений 2019 года, то видно, что немного изменились предпочтения туристов — растет популярность Турции, Туниса и ОАЭ, при этом все реже путешественники покупают туры в Абхазию и Грецию.

Что касается стоимости туров, то самыми бюджетными направлениями в минувшем году стали Россия и Абхазия. Пакетный тур на человека стоит около 15-22 тысяч рублей.

Треть клиентов сервиса в прошлом году выбирала отдых по системе «все включено», порядка 25% путешественников — туры с завтраками, а 15% — вовсе отказались от питания.

Чаще всего туристы в прошлом году, как и в 2018 году, оставались в трехзвездочных отелях. На них приходится 36% всех бронирований туров, на втором месте — четырехзвездочные отели, на третьем — пятизвездочные.