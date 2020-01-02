Самонкин считает демократичными действия российской полиции на митингах

Москва, 2 января. Действия российских правоохранительных органов во время митингов полностью отвечают международным конвенциям о защите прав человека, в отличие от действий правоохранителей Гонконга, Франции и других государств, где происходят уличные беспорядки. Об этом заявил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее, 1 января, в Гонконге состоялся антиправительственный митинг, проведение которого было заранее согласовано с властями. Мероприятие должно было носить мирный характер, однако акция переросла в столкновения протестующих с полицией. Правоохранительные органы из-за столкновений с демонстрантами были вынуждены применить слезоточивый газ. Официальный представитель администрации Гонконга выразил сожаления в связи с тем, что некоторые протестующие использовали возможность проведения мирного митинга как повод крушить светофоры, блокировать дороги и устраивать поджоги.

Юрий Самонкин считает, что события в Гонконге наглядно демонстрируют, как не нужно действовать правоохранительным органам в отношении протестующих. По мнению политолога, подобные действия лишь ухудшают обстановку и приводят к радикализации протеста. Эксперт заявил, что власти не должны идти на уступки демонстрантам, которые используют внешние силы, но и не должны идти на радикальные меры подавления протеста.

«Естественно, что, в отличие от Гонконга, ситуация в России складывается достаточно демократически и полностью отвечает международным конвенциям о защите прав человека. Росгвардия и полиция в отношении либеральной оппозиции ведет себя достаточно гуманно и в рамках закона. Наоборот, слышатся призывы и предупреждения не нарушать закон, которые, в первую очередь, озвучивают через свой рупор сами же представители правоохранительных органов. В отличие от других стран мира, в нашей стране законодательство соблюдается, и сила не применяется, несмотря ни на что», — сказал Юрий Самонкин в комментарии NewInform.

По мнению эксперта, нужно на законодательном уровне ужесточать ответственность за призывы к госперевороту и беспорядкам.

Самонкин также напомнил о жестких методах французской полиции во время митингов «желтых жилетов». Для разгона демонстрантов в этой стране сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ и резиновые пули. Политолог выразил уверенность, что в России подобного силового сценария не будет.

«Никогда в России сценария силового подавления оппозиции не будет, как это происходит во Франции, Гонконге и других странах мира. Не стоит повторять их ошибки и давать повод радикализировать сам протест», — резюмировал эксперт.

В случае обострения обстановки российские правоохранительные органы продолжат действовать в рамках закона и соблюдать права человека. При этом в РФ могут ужесточить законодательство по отношению к тем, кто принимает участие и организует массовые беспорядки, отмечает издание.