Глава «Нафтогаза» не в восторге от сделки с «Газпромом». События дня. ФАН-ТВ

Коболев рассказал о сделке с «Газпромом» Глава «Нафтогаза» не в восторге от сделки с «Газпромом». Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции. Как отметил Андрей Коболев, соглашение по транзиту голубого топлива — компромисс со стороны Украины. Законы страны, связанные с газовой сферой, пока не соответствуют европейским. Российская компания, по его словам, знала об этом, но не взяла на себя все риски. «Нафтогаз» выступил буфером между государствами. Напомним, обсуждаемый долгое время договор страны подписали 30 декабря. Действовать соглашение будет пять лет. Согласно документу, в первый год транзит газа составит 65 млрд кубометров топлива, в следующие четыре года — 40.

Шествие националистов на Украине Плевок в душу миллионам людей. Так шествие в честь Степана Бандеры, которое прошло накануне в Киеве, назвал глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил огорчение, что на Украине нацистские палачи и их духовные наследники — национальные герои. Но таких, к счастью, становится все меньше. В этот раз шествие оказалось немногочисленным. Его поддержали около тысячи радикалов. «Очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века» В годы Второй мировой войны Степан Бандера сотрудничал с фашистской Германией. Его политику поддержал и бывший президент Петр Порошенко. Он даже объявил День рождения националиста официальным праздником и уравнял его соратников с ветеранами Великой Отечественной войны. Эти действия Россия не оставила без внимания и осудила их.

Взрыв газа в Твери Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Твери. Хлопок раздался утром в четверг в доме на бульваре Гусева. На место сразу выехали сотрудники МЧС, которые эвакуировали 52 человека. Двое получили серьезные ранения и находятся в больнице. Другие жильцы временно размещены в школе, которая находится рядом. От сильного хлопка в некоторых квартирах выбило стекла, но серьезных разрушений нет. Следователи сейчас проводят на месте проверку.