Трамп устроил роскошную новогоднюю вечеринку

Мар-а-Лаго, 2 января. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп устроили роскошную новогоднюю вечеринку в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго (штат Флорида). На мероприятии были замечены известные люди.

Как передает Daily Mail, на вечеринке присутствовали личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, основатель My Pillow Майк Линделл, телеведущий Лу Доббс, давний бизнес-партнер Трампа Чарли Кирк, член Палаты представителей Ли Зельдин. Вместе с президентской четой на мероприятии присутствовали и все дети Дональда Трампа, в том числе Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер.

Перед началом праздника президент США поговорил с журналистами. В своем обращении к сотрудникам прессы глава Белого дома прокомментировал несколько актуальных тем.

На вопрос, будет ли война с Ираном, Трамп заявил, что не считает это «хорошей идеей» для Тегерана.

«А хочу ли я этого? Нет, я хочу покоя. И Иран должен хотеть мира больше, чем кто-либо», — сказал Трамп.

При этом президент США добавил, что все произойдет «очень быстро» в случае военного столкновения двух стран.

Трамп также прокомментировал сообщения о том, что КНДР больше не будет делать паузу в ядерных испытаниях. Американский президент заявил, что у него все еще есть надежда, что Ким Чен Ын будет «вести себя хорошо», передает издание.

«Я думаю, что он (Ким Чен Ын. — Прим. ред.) человек слова, и мы это выясним», — добавил Трамп.

Трамп говорил около девяти минут, прежде чем направиться к семье и друзьям.