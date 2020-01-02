Джабаров заявил, что РФ важно уметь не только устранять, но и предупреждать киберугрозы

Москва, 2 января. Россия должна обеспечить безопасность в киберсреде, чтобы исключить любую возможность использования глобальной Сети против интересов государства. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил повсеместное развитие Интернета и растущие вместе с ним угрозы в киберпространстве.

«Сейчас важно не просто контролировать, а понимать и упреждать любые атаки против государственного устройства. Предстоящий год будет направлен на обеспечение безопасности в сфере IT-технологий не только в России, но и во всем мире», — рассказал сенатор в интервью «Политэксперту».

Свою точку зрения он объяснил на примере закона о так называемом «суверенном Интернете», который вступил в силу 1 ноября 2019 года.

Джабаров подчеркнул, что документ принимался не с целью изолировать Россию от всемирной Сети, а с целью защитить Рунет от внешних угроз и различных техногенных катаклизмов, которые могут поставить под удар надежное функционирование российских систем жизнеобеспечения. Иными словами — обеспечить Интернету в стране независимость.

«Не мы это начинали, и мы не собираемся делать шаги в этом направление первыми. Но если мы почувствуем, что нас блокируют, то будем предпринимать ответные меры. У нас соперников много. Прежде всего, конечно, страны НАТО, потому что все упирается в безопасность», — заключил политик.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в интервью «Политэксперту» заявил, что России нужна стратегия кибербезопасности, и озвучил прогноз по развитию этой сферы на 2020 год. Он отметил, что государство сделало большой шаг вперед по противостоянию кибератакам, но сделать еще предстоит много.

В 2019 году в России был принят ряд важных инициатив, регулирующих сетевое пространство. Среди них вышеупомянутый закон «О суверенном Интернете», законы «О надежном Интернете» и «О повышении штрафов за нарушения правил хранения данных россиян», закон, предусматривающий ответственность за публикацию в Сети материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ, начало работы группы по защите прав пользователей Интернета, развитию и обеспечению его безопасности и многие другие.

Кроме того, в ушедшем году в стране прошли первые учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, которые показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы.