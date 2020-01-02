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Джабаров заявил, что РФ важно уметь не только устранять, но и предупреждать киберугрозы

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Джабаров заявил, что РФ важно уметь не только устранять, но и предупреждать киберугрозыМосква, 2 января. Россия должна обеспечить безопасность в киберсреде, чтобы исключить любую возможность использования глобальной Сети против интересов государства. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил повсеместное развитие Интернета и растущие вместе с ним угрозы в киберпространстве. 

«Сейчас важно не просто контролировать, а понимать и упреждать любые атаки против государственного устройства. Предстоящий год будет направлен на обеспечение безопасности в сфере IT-технологий не только в России, но и во всем мире», — рассказал сенатор в интервью «Политэксперту».

Свою точку зрения он объяснил на примере закона о так называемом «суверенном Интернете», который вступил в силу 1 ноября 2019 года.

Джабаров подчеркнул, что документ принимался не с целью изолировать Россию от всемирной Сети, а с целью защитить Рунет от внешних угроз и различных техногенных катаклизмов, которые могут поставить под удар надежное функционирование российских систем жизнеобеспечения. Иными словами — обеспечить Интернету в стране независимость.

«Не мы это начинали, и мы не собираемся делать шаги в этом направление первыми. Но если мы почувствуем, что нас блокируют, то будем предпринимать ответные меры. У нас соперников много. Прежде всего, конечно, страны НАТО, потому что все упирается в безопасность», — заключил политик.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в интервью «Политэксперту» заявил, что России нужна стратегия кибербезопасности, и озвучил прогноз по развитию этой сферы на 2020 год. Он отметил, что государство сделало большой шаг вперед по противостоянию кибератакам, но сделать еще предстоит много.

Джабаров заявил, что РФ важно уметь не только устранять, но и предупреждать киберугрозыВ 2019 году в России был принят ряд важных инициатив, регулирующих сетевое пространство. Среди них вышеупомянутый закон «О суверенном Интернете», законы «О надежном Интернете» и «О повышении штрафов за нарушения правил хранения данных россиян», закон, предусматривающий ответственность за публикацию в Сети материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти РФ, начало работы группы по защите прав пользователей Интернета, развитию и обеспечению его безопасности и многие другие.

Кроме того, в ушедшем году в стране прошли первые учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, которые показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы.

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Источник: «Политэксперт»
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