Путин поздравил Григоровича с 93-летием

Москва, 2 января. Работы Юрия Григоровича как балетмейстера и хореографа всегда становятся ярким событием в культурной жизни России и мира, заявил президент РФ Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поздравил народного артиста СССР с 93-летием. По словам Путина, Григорович принадлежит к легендарной когорте выдающихся мастеров, которые своим талантом и творческим трудом создавали славу русского балета.

«Ваши работы балетмейстера и хореографа в Большом театре и на других сценических площадках всегда становятся ярким событием в культурной жизни страны и мира», — говорится в поздравительной телеграмме.

Российский лидер пожелал хореографу здоровья, успехов и всего самого доброго.

Юрий Григорович родился в 1927 году. В 1946 году Юрий Григорович окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой). Через 15 лет после окончания хореографического училища он стал балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, в 1964 году — главным балетмейстером Большого театра. Артист занимал должность художественного руководителя Большого театра до 1995 года, в начале 2000-х он возобновил сотрудничество с Большим театром, а спустя несколько лет стал штатным балетмейстером труппы.