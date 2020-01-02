Восторг отечественных «оппозиционеров» новогодним поздравлением президента Украины Владимира Зеленского по-настоящему умиляет. Они пишут хвалебные тексты, пускают слюни, говорят, что именно так должно выглядеть новогоднее поздравление «нормального президента нормальной страны». Того и гляди мы снова услышим их любимое: «Хотим, чтобы было как на Украине!».

Разбирать по косточкам откровенную демагогию «нормального президента нормальной страны» не имеет никакого смысла. С этим все кристально ясно. Лучше обратить внимание на «нормального президента» и «нормальную страну». И хотя бы немножко сравнить с Россией. И вот тут все далеко не так радужно, как в речи Зеленского.

«Нормальный президент» по факту совершенно не управляет страной, даже несмотря на то, что за него проголосовало подавляющее число ее граждан. У него нет контроля над вооруженными силами, которые попросту игнорируют приказы своего главнокомандующего. Реальное управление страной находится в руках нескольких олигархов, которые содержат свои карманные неонацистские формирования, перед которыми и сам главнокомандующий дрожит как осиновый лист и заявляет, что он «не лох».

Отечественные «оппозиционеры» любят утверждать, что никаких нацистов на Украине нет, а если и есть — их мизерное количество. Да, мизерное. Но какая разница, какое их количество, если они способны любого в стране заставить плясать под свою дудку? Какая разница, если президент из-за страха перед ними попросту забыл все свои обещания, которые он давал своему народу в предвыборный период?

Украинская коррупция — притча во языцех. Там воруют так, что никому не снилось даже в самых коррумпированных африканских странах. Фактически — украинская коррупция узаконена, все коррупционеры известны, но все они на свободе и продолжают грабить свою страну. И никто и не думает их за это наказывать.

«Совестливые люди со светлыми лицами» любят приводить в пример украинскую демократию и свободу слова. Ребят, вы серьезно? Такой демократии — грош цена, а про свободу слова вам может многое рассказать Кирилл Вышинский, которого за профессиональную деятельность попросту больше года мариновали в тюрьме. Вы говорите про справедливые суды? Мол, в России «басманное правосудие» и политзаключенные, а на Украине суды справедливые и никаких политзаключенных нет. Ну, спросите об этом у Мехти Логунова или у тех, кого пытали в тюрьмах СБУ и нацистского полка «Азов». А сколько до сих пор содержится политзаключенных в украинских тюрьмах — остается только гадать.

Экономические достижения Украины тоже замечательны. Разваленная инфраструктура, рассыпающиеся мосты, которые кое-как пытаются отремонтировать с помощью дерьма и палок, пустые умершие заводы, импорт сельхозпродукции в страну, которая могла бы кормить всю Европу. Нищета, отток населения — вы, господа «совестливые», на самом деле ставите это все России в пример?

В России, безусловно, есть что критиковать. Сделать предстоит еще очень и очень много. Страна по факту рождается заново. Потому что уничтожение и развал 90-х вполне сравнимы с последствиями войны. Но Россия преображается на глазах. Новые дороги, мосты, поезда, новые производства и бурный рост сельского хозяйства — все это очевидно. Борьба с коррупцией в России идет не на словах, а на деле. Да, проблема стоит очень остро, и коррупции в стране еще много, но любой нечистоплотный министр или губернатор знает, что за ним рано или поздно придут.

Еще нужно сравнивать? Все на поверхности, и все понятно. Всем. Даже вам, господа «совестливые». Но вы готовы врать и гадить даже тут, выдавая откровенную демагогию за какой-то невиданный прорыв в светлое будущее.