Кристина Квин заняла пост временного поверенного в делах США на Украине

Киев, 2 января. Заместитель главы американской миссии Кристина Квин стала новым временным поверенным в делах США на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Соединенных Штатов в Киеве.

На посту дипломат сменила Уильяма Тейлора, который покинул должность в январе.

«Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В своем послании Квин отметила, что намерена работать с украинскими коллегами и партнерами Киева для укрепления американо-украинских отношений.

Ее предшественник Тейлор назвал свое пребывание в Киеве «невероятным». Уходя в отставку, он в очередной раз заверил Украину в поддержке со стороны США.