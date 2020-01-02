Рудковская опозорилась с новогодним поздравлением сыну

Москва, 2 января. Музыкальный продюсер Яна Рудковская опозорилась, показав видео с поздравлением сына от Деда Мороза, считают интернет-пользователи.

Рудковская опубликовала на странице сына в Instagram новогоднее видео. На кадрах ребенка поздравляют с наступившим праздником Дед Мороз и Снегурочка, они расспрашивают у маленького спортсмена о его поведении и планах на 2020 год. На последних минутах главный новогодний волшебник дарит мальчику несколько десятков подарков, а ребенок с улыбкой на устах их принимает.

Однако новогоднее видео вызвало насмешки у поклонников Рудковской. Пользователи Сети отметили, что продюсер постоянно вмешивалась в разговор сына и Деда Мороза.

«Все хорошо, но почему-то больше всех говорила тут Яна, а не Дед Мороз. Очень много ее комментариев. Все время перебивала и не давала никому сказать, а так замечательное поздравление. Всем бы такое», — написала lana_56565.

Более того, поклонники светской львицы были озадачены, что поздравлять ребенка пришли не такие уже яркие новогодние герои.

«На маму не похоже: это же надо так сэкономить на Деде Морозе и Снегурке! Видимо, по бартеру самых невостребованных перекинули. Хотя почти у всех на страницах шикарные сказочные персонажи в роскошных костюмах! Это полный треш! Да еще и мамаша никому слово не дает сказать!» — указала_krasootka.