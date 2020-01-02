Беды сирийских беженцев хотят использовать, чтобы сорвать наступление САА в Идлибе

Британская сторона направила в Совет безопасности ООН запрос на проведение заседаний по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Предполагается, что консультации будут проходить в закрытом режиме.

Как сообщил РИА Новости источник в Совбезе ООН, дата заседания пока не определена, однако предполагается, что это произойдет на этой или на следующей неделе. Соединенные Штаты поддержали предложение Великобритании. Тема предстоящей встречи не называется, но вероятно, что речь пойдет об успешном наступлении Сирийской арабской армии.

Успешное наступление «Тигров»

На данный момент ситуация в Идлибе развивается вполне благоприятно для САА — после возобновления с 24 декабря операции «Рассвет в Идлибе» части 25-й дивизии специального назначения (бывшие «Силы Тигра» бригадного генерала Сухейля аль-Хасана) освободили порядка 40 населенных пунктов, в том числе город Джарджаназ.

Джихадистам из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», которая удерживает Идлиб, не удалось организовать ни одной полноценной контратаки. На некоторых участках боевики бежали, оставив позиции. Согласно сообщениям, многие из них стремятся вместе с семьями бежать на территорию Турции или вербуются в «экспедиционный корпус», который Анкара перебрасывает в Триполи, на помощь нелегитимному Правительству национального согласия Ливии.

Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» воспринимают ситуацию очень серьезно: с начала боевых действий террористы четыре раза применили против САА заминированные «джихад-мобили» с водителями-смертниками. Сирийская армия находится на расстоянии восьми километров от города Маарет ан-Нуман, одного из важнейших опорных пунктов джихадистов, который располагается на стратегической автотрассе Хама — Алеппо. Деблокирование этой трассы является главной целью САА на ближайшее время.

Проблемы беженцев используют против САА

Как и прежде, успешные действия Сирийской арабской армии против боевиков, удерживающих Идлиб, вызывают неодобрительную реакцию со стороны стран Запада. Когда САА начала свою летнюю кампанию в минувшем году, Совет безопасности ООН созывали несколько раз: такие страны, как Германия, Бельгия и Кувейт стремились провести резолюции, которые бы предотвратили разгром террористов.

Вероятно, что на заседании Совбеза ООН Великобритания постарается использовать тему беженцев: как и в предыдущих случаях, боевые действия на юге Идлиба спровоцировали волну массового бегства из опасных районов. Террористы не способны, да и не хотят помочь беженцам, страдающим от непогоды и отсутствия даже временных укрытий. ООН отправило в Идлиб 53 грузовика гуманитарной помощи через границу Турции — однако наладить ее систематическое распределение некому, а значительную часть грузов могут присвоить террористы, как это происходило уже не раз.

Миграционная угроза ЕС

Турция в прошлом году закрыла границу для сирийских беженцев — президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что его страна уже приняла беженцев больше, чем вся Европа, и они стали тяжелым грузом для экономики. При этом страны Евросоюза, заключившие с Анкарой «миграционную сделку», попросту не исполнили свои обязательства и не выплатили Турции обещанные 6 млрд евро. Кроме того, нет никаких подвижек и по другим требованиям Анкары — отменить визы в ЕС для граждан Турции и возобновить переговоры по вступлению Турции в Европейский союз.

Эрдоган угрожает Европе «открыть дверь» в Европу для беженцев и прекратить принимать сирийских беженцев, депортируемых обратно — в этом случае страны Евросоюза может ждать новый миграционный кризис, как 2015 году. Еще в октябре 2019 года глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил, что грядет миграционный кризис, «который будет страшнее, чем четыре года назад». Пока что весь «миграционный удар» в ЕС принимает на себя Греция, чья экономика подорвана долговым кризисом, а возможности помощи мигрантам невелики.

Можно предположить, что в Совбезе ООН Великобритания попытается связать угрозу миграционного кризиса и успешное наступление САА. Запад будет требовать остановить наступление на террористов в Идлибе, чтобы «спасти беженцев» — то есть спасти Европу от нового миграционного кризиса. Как и ранее, не будут даже упомянута истинная причина разрушительной войны, которая стала причиной потока беженцев и миграционного кризиса — поддержка Западом террористов, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), группировкой «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) и любых других группировок, воюющих против Дамаска.

Консультации по Идлибу в Совбезе ООН используются в том числе для того, чтобы «перебить» международную повестку и отвлечь внимание стран от других шагов Турции, считает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Сейчас Совбезу ООН самое время обсуждать не Сирию, а Ливию, считает он.

«Они делают это для того, чтобы обострить ситуацию и вновь обвинить сирийскую армию, — констатировал Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей. — Совбез используется в качестве инструмента, который должен остановить наступление правительственных войск. Я вижу в этом и положительный момент — если раньше они всячески помогали боевикам, кричали о «бесчеловечных методах» Дамаска и Москвы, США наносили «ошибочные» и не ошибочные авиаудары, то теперь не рискуют и решили, что правильнее будет использовать политические инструменты, борьбу за общественное мнение. Они понимают, что Россия и Китай в Совбезе ООН не примут предложения Великобритании и Франции».

Собеседник ФАН подчеркнул: важно, что не США, занятые проблемами в Ираке, стали инициаторами консультаций.

«Видимо, решили, что им и так хватило», — предположил Перенджиев.

Возможно, консультации в Совбезе ООН станут поводом для новых движений войск США на Ближнем Востоке.

«На самом деле давно пора собирать Совет безопасности по поводу Ливии, — отметил Перенджиев. — Такое ощущение, что пытаются опередить: предполагая, что вскоре Совбез может собраться из-за ситуации в Ливии, они решили сработать на опережение, чтобы затормозить процесс. Турции это тоже выгодно. Как говорится, «чует кошка, чье мясо съела».

1 Организация запрещена на территории РФ.