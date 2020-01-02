В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Москва, 2 января. Поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, предъявляемых водителями сотрудникам ГИБДД при проверках, вступили в силу в России. Постановление правительства было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с изменениями, водители могут при проверках предъявить полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в электронном формате. Сотрудник полиции, в свою очередь, может проверить факт заключения договора обязательного страхования в автоматизированной системе.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года вступают в силу изменения в правилах, в том числе касающиеся выплат по ОСАГО, парковки в жилых зонах, регистрации и снятия с учета автомобилей, а также транспортного налога для многодетных семей. Подробнее о том, что изменилось в ПДД с 1 января, можно прочесть в материале Федерального агентства новостей.