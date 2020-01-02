Сирия, 2 января. В Алеппо курдские боевики похитили девочек-подростков. В Дейр-эз-Зоре неизвестными застрелен террорист ИГ1*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Идлиба отразили попытку контрнаступления джихадистов в районе Джарджаназа.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля в Дейр-эз-Зоре у штаб-квартиры курдских радикалов, потеряло одного боевика.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Идлиба совершила попытку прорвать линию обороны сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: в Алеппо похитили двух девочек подростков, которых направили в учебно-тренировочный лагерь.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостной агентство Step News, курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) похитили несколько несовершеннолетних девушек. На севере Алеппо курды насильно завербовали для прохождения службы в отрядах самообороны пятнадцатилетнюю Слифу Нидал-Иссу. Девочка смогла связать с матерью через две недели после того как её забрали из дома и сообщила матери, что находится в учебно-тренировочном лагере SDF в районе города Манбидж. Дядя девочки подтвердил в разговоре с корреспондентом издании, что девочка сумела сбежать из лагеря, но курдские радикалы вернулись в её поселок и провели рейд, повторно её завербовав. В поселке Шейх-Максуд SDF похитили шестнадцатилетнюю Рим Мамхмуд.

Напомним, что ранее главарь «Демократических сил» Мазлум Абди пошел на соглашение с ООН, обещав прекратить вербовки в ряды курдских «Отрядов народной самообороны» лиц, не достигших 18 лет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» разместили на подконтрольном им медиаресурсе «Амак» заявление, в котором берут на себя ответственность за вчерашний теракт в поселении Абу-Хамам, где были взорваны два автомобиля рядом с КПП и штаб-квартирой «Демократических сил». Как утверждают террористы, был инициирован их террористом-смертником. По данным агентства Deir Ezzor, общее количество пострадавших достигло девяти человек.

Местные источники сообщили Сирийской обсерватории по правам человека об убийстве члена спящих ячеек «Исламского государства» в городе Ат-Таяна на востоке провинции. Как передает издание, неизвестные застрелили боевика в его доме. Также было совершено нападение на другого члена группировки в городе Дибан, где террористы был расстрелян на улице. Нападающие скрылись с места преступления на мотоцикле.

Провинция Даръа

Ночью группа боевиков неизвестной группировки подожгли здание местной администрации в поселении Мусайка на востоке провинции, как сообщает агентство Halab Today. Вандалы также оставили в районе граффити с антиправительственными лозунгами с требованием свержения действующего президента Сирии Башара Асада.

Неизвестные боевики также атаковали КПП сирийской армии в деревни Карака. Блокпост был обстрелян из автомата, после чего нападающие подбросили на пункт ручную гранату. К счастью, жертв среди военнослужащих не зафиксировано, взрыв причинил незначительный материальный ущерб. Пока что ни одна из группировок оппозиции не признала свою вину и не выпускала заявлений о поджогах.

Провинция Идлиб

На юге провинции с рассветом были возобновлены боевые действия сирийской армии против отрядов джихадистов. Как сообщает новостной медиаресурс Step News, в районе поселка Тель-Манас военнослужащие открыли огонь по линиям обороны радикалов. Под ударом также оказались огневые точки джихадиствов в районе деревни Дейр-аль-Гарби.

SOHR сообщает о боестолкновения САА с джихадистскими группировками в районе деревни Ат-Тах и у города Джарджаназ, где радикалы совершили попытку проникновения за линии обороны правительственных сил. Контрнаступление радикалов было подавлено и отброшено к изначальным позициям, после того как стороны обменялись ударами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметных установок.

1 Организация запрещена на территории РФ.