Россия зафиксировала 17 нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки

Москва, 2 января. Российские специалисты за минувшие сутки зафиксировали 17 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, турецкие — десять, говорится в информационном бюллетене на сайте Министерства обороны России.

Российская сторона зафиксировала нарушения в следующих провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – пять, Идлиб – пять, Хама – один.

«Турецкой частью представительства зафиксировано десять фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть, Хама – четыре», — говорится в сообщении.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных миссий не проводил.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе в республике над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). В настоящее время сирийские власти занимаются восстановлением республики и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.