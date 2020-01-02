Умеров попросил Украину признать выбор крымчан в пользу России

Симферополь, 2 января. Лучшим подарком от Украины Крыму стало бы признание выбора крымчан жить в составе России. Об этом заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении произнес несколько фраз на крымско-татарском языке, причисляя жителей полуострова к украинцам.

Умеров отреагировал на послание, отметив, что глава государства в речи решил проигнорировать ответы на «бардак», который по-прежнему продолжается на Украине, но при этом не забыл крымских татар, которые добровольно предпочли выйти из состава страны.

«Все это — комичная ситуация […] Не могу согласиться с президентом Зеленским… Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Умерова, фразу на крымско-татарском следовало адресовать не крымчанам, а лидерам организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» (запрещена на территории РФ), сбежавшим из Крыма после воссоединения с Россией.

В своем послании к согражданам Зеленский постарался напомнить, что на Украине живут разные люди, говорящие на разных языках и относящихся к разным культурам. В течение 13-минутной речи он один раз перешел на крымско-татарский и два раза — на русский язык.

Крым стал российским регионом по итогам народного референдума в 2014 году. В ходе голосования подавляющее большинство жителей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение с Россией (96,7% и 95,6% соответственно).

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии субъектов в состав страны, 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

1 Организация запрещена на территории РФ.