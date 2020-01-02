Москва, 2 января. Певица Наташа Королева весело проводит новогодние каникулы на даче в Крекшино. В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала видеозапись, на которой запечатлено шумное празднование наступившего года.

На даче в Крекшино, расположенном недалеко от Москвы, Королева отмечает знаковые события, передает Teleprogramma.Pro. Например, летом артистка и ее супруг отпраздновали здесь 16-летие брака. Новогодние каникулы артистка тоже проводит на даче.

В честь праздника Наташа Королева устроила импровизированный новогодний концерт в собственном огороде. Видеозапись с выступлением на даче артистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram. Певица исполнила песню «Мой Дед Мороз». К ее выступлению присоединился Владимир Винокур.

Как отмечает издание, расположенный недалеко от Москвы поселок Крекшино известен своей дорогой недвижимостью. Ранее Наташа Королева рассказала, что ее мать Людмила Порывай владеет несколькими квартирами в Майами, которые сдает в аренду. При этом артистка подчеркнула, что своей недвижимости в США у нее нет.

Недавно Королева поразила своих поклонников изменениями во внешности. 46-летняя певица заметно похудела и предстала в образе с синими губами и бирюзовыми косами.