Аксенов назвал оскорблением памяти жертв нацизма шествие в честь Бандеры в Киеве

Симферополь, 2 января. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал оскорблением памяти миллионов жертв нацизма устроенное украинскими националистами шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН1 запрещена в России) Степана Бандеры.

Украинские националисты провели традиционное шествие в честь Бандеры в Киеве. Участники акции, которых было около тысячи человек, последовали от парка имени поэта Тараса Шевченко к Киевской государственной администрации.

Аксенов, комментируя очередную посвященную Бандере акцию на Украине, заявил, что рад, что крымчане, глядя на этот шабаш, не имеют ничего общего с Киевом. Он с сожалением отметил, что на Украине нацистские палачи и их духовные наследники — национальные герои.

«Очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века», — написал Аксенов в Facebook.

Степан Бандера в годы Второй мировой войны тесно сотрудничал с фашистской Германием, возглавлял ОУН с 1929 года. В 1959 году был ликвидирован в Мюнхене.

1 Организация запрещена на территории РФ.