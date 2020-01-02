Депутат Швыткин посоветовал США не испытывать судьбу в попытке атаковать флот России в Арктике

Вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис пообещал разгромить российский флот в Арктике, если это потребуется. Вашингтону следует не испытывать свою судьбу, угрожая ВМФ России реализацией такого сценария в регионе. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

Ранее Эндрю Льюис, который командует Вторым флотом ВМС США, крайне резко высказался в адрес России, пообещав уничтожить российские подводные и надводные силы в Арктике, если Москва не даст возможности Вашингтону присутствовать в данном регионе.

«В условиях все более непростого вопроса обеспечения глобальной безопасности все наши союзники и противники прекрасно понимают, что многие из активных морских путей в мире лежат в Северной Атлантике. […] В сочетании с открытием судоходства в Арктике конкуренция на названных пространствах будет только увеличиваться, и Второй флот гарантирует, что наша нация готова присутствовать и сражаться в регионе, если потребуется», — отметил американский военный.

Отметим, что заявление Эндрю Льюса выглядит как прямая угроза России, так как до этого Москва официально заявила о запрете нахождения американских кораблей в районе Северного морского пути.

США очень часто в своей политике прибегают к излишним провокационным заявлениям в адрес России и всего, что с ней связано. Такой подход говорит о ведущейся против нашей страны информационной войне, в которой Вашингтон пытается с помощью подобных заявлений воздействовать на Россию. Слова американского военного – это один из методов ведения такой войны, где целью Вашингтона является обострение политических отношений с Москвой ради собственных выгод.

Это мнение разделяет Юрий Швыткин, который расценивает выпад Эндрю Льюиса в сторону России как элемент информационной войны. По его словам, американский вице-адмирал в лучших традициях политики США пытается нагнетать обстановку, провоцируя Россию на прямой конфликт.

«Мы понимаем, что США прибегают к различным методам [воздействия], в том числе в рамках проведения информационной войны в отношении нашего государства. Таким образом США хотят показать своим союзникам готовность в случае необходимости действовать соответствующим образом», — заявил Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако данное заявление игнорировать и недооценивать ни в коем случае нельзя, потому что оно несет агрессивный характер и вызывает опасения, указал парламентарий.

«Заявление выглядит авантюристским по отношению к нашей стране. США нужно посоветовать не испытывать судьбу, пытаясь реализовать подобного рода сценарий. Северный морской путь и Арктика, безусловно, являются сферой ответственности нашей страны, где присутствуют российские национальные интересы. Поэтому там достаточно соответствующих сил надводного, подводного флота и средств противовоздушной обороны. Эти силы в любой момент готовы дать соответствующий отпор тем государствам, которые будут иметь притязания на данную территорию», — рассказал депутат.

Недавно командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев подчеркнул, что НАТО наращивает активность своих вооруженных сил в Арктике. Он отметил, что разведдеятельность альянса в регионе возросла на 15%.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что министр обороны Сергей Шойгу намерен прикрыть Северный морской путь комплексами «Кинжал».